قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إنه لا يوجد أي مبرر لزيادة أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الجمعة، أن الدواجن كانت تُباع في المزرعة قبل أسابيع بسعر يتراوح بين 58 و60 جنيهًا، موضحًا أن هذا السعر لم يكن عادلًا في ذلك الوقت.

وجدد تأكيده على عدم وجود مبررات لارتفاع الأسعار إلى مستويات وصفها بغير المعقولة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الدولة تعمل على تذليل جميع العقبات أمام المستوردين لتوفير مدخلات الإنتاج، بواقع 900 ألف طن من الذرة الصفراء والصويا، إلى جانب تراجع سعر الدولار، وتحقيق اكتفاء ذاتي مع وجود فائض يقدَّر بنحو 25%.

واعتبر أن الحلقة الأساسية المتسببة في الأزمة هي محال بيع الطيور الحية، واصفًا إياها بأنها «قنبلة موقوتة»، موضحًا أن السعر العادل للمنتج، وفقًا لحالة العرض والطلب واقتراب شهر رمضان، لا يزيد على 85 جنيهًا في المزرعة، وهو ما يعني ألا يتجاوز السعر 95 جنيهًا للمستهلك.

وأشار إلى أن هذه المحال تسهم في رفع الأسعار بسبب سياسة البيع وفق الأهواء واختلاف المناطق، مستشهدًا بوصول سعر كيلو البانيه في منطقة التجمع الخامس إلى 250 جنيهًا، واصفًا هذا السعر بغير المعقول.

وقال السيد إن محال بيع الطيور الحية لا تحمل تراخيص، وتم إلغاء نشاطها منذ عام 2009، مضيفًا: «إذا طبقنا قانون 2009 مع تشغيل البورصة سنحقق الانضباط المنشود بشكل كبير».

وأوضح أن وصول سعر الدواجن إلى 120 جنيهًا سببه جشع بعض التجار، داعيًا المواطنين إلى الشراء من الجمعيات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية التي تطرح الدواجن بأسعار مناسبة، مضيفًا: «بقول لأصحاب محال الطيور الحية بقى كلوها إنتو».

وأكد رئيس الشعبة أن الأسعار ستنخفض قبل شهر رمضان، لتصل إلى المعدل الثابت وهو 75 جنيهًا بعد منتصف الشهر الكريم.

وثمّن السيد اهتمام علاء فاروق، وزير الزراعة، بملف صناعة الدواجن، موضحًا أنه أبلغه بضرورة تشغيل بورصة الدواجن، وفي حال تعذر ذلك يجب تشكيل لجنة لإدارة البورصة، لأن هناك نحو 40 شخصًا يتحكمون في الأسعار، وهو أمر غير مقبول.

ودعا إلى التحول التدريجي من بيع الدواجن الحية إلى المجمدة، لما يحققه ذلك من استقرار في الأسعار على مدار العام، وتكوين مخزون استراتيجي، مع طرح الدواجن عبر البورصة السلعية بما يسهم في زيادة حجم الاستيراد.