- التفتيش على 896 منشأة وإعادة التفتيش على 383 منشأة أخرى خلال أسبوع

واصلت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، جهودها المكثفة على مستوى محافظات الجمهورية خلال أسبوع عمل واحد، في الفترة من يوم الأربعاء 28 يناير وحتى الأربعاء 4 فبراير 2026؛ وذلك بهدف التأكد من التزام المنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وحماية أرواح العاملين وسلامة بيئة العمل، ودعم الاقتصاد القومي، في إطار تنفيذ خطة متابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

حملات وتوصيات بالغلق

وأوضح بيان الإدارة، أن أعمال التفتيش شملت المرور على 896 منشأة للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب إعادة التفتيش على 383 منشأة كانت قد حصلت على مهل قانونية سابقة، حيث أسفرت هذه الجهود عن استيفاء عدد 201 منشأة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، فيما تبين وجود 326 منشأة غير ملتزمة، تم تحرير محاضر لها لعدم الامتثال للاشتراطات المطلوبة، مع منح 707 منشآت مهلا قانونية نظرا لجديتها في توفيق أوضاعها.

وأضاف البيان، أنه تم إحالة 24 منشأة إلى مديري المديريات المختصة للموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فضلا عن صدور 20 توصية بالغلق في الحالات التي تمثل خطورة على العاملين أو المنشآت.

وفي إطار التنسيق المشترك بين الجهات المعنية، أشار البيان إلى مشاركة الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 46 لجنة تفتيش، تم خلالها المرور على 119 منشأة صناعية، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017، للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية كمتطلب أساسي للترخيص.

السلامة والصحة المهنية

كما تم الاشتراك مع وزارة التنمية المحلية في لجان التراخيص للمحلات العامة طبقا للقانون رقم 154 لسنة 2019، حيث شاركت الإدارة في 133 لجنة تراخيص، تم خلالها المرور على 354 منشأة للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت المراد ترخيصها.

وفيما يتعلق بالجانب التوعوي، أوضح البيان أن مفتشي السلامة والصحة المهنية شاركوا في حضور 48 لجنة سلامة وصحة مهنية على مستوى الجمهورية، لتوعية العمال وممثليهم باشتراطات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب تنظيم 28 ندوة تدريبية لتوعية العمال بمخاطر بيئة العمل وسُبل الوقاية منها.

لجان خماسية

وحضرت 5 لجان خماسية، عُرض خلالها 24 حالة عمالية، بهدف توفير عمل مخفف لهم أو الموافقة على خروجهم للمعاش، وذلك في إطار حرص الوزارة على البعد الإنساني وحماية حقوق العمال.

وأشار البيان إلى مشاركة مفتشي السلامة والصحة المهنية وممثلي الوزارة في 28 حملة تفتيشية مشتركة مع الأحياء وأجهزة المدن المختلفة، تم خلالها التفتيش على 234 منشأة.

وأكدت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أن هذه الجهود المكثفة تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والحد من الحوادث والإصابات داخل مواقع العمل، بما يساهم في دعم استقرار بيئة العمل وزيادة معدلات الإنتاج، والتأكيد على أن وزارة العمل ماضية في تطبيق أحكام قانون العمل بكل حزم، وبما يحقق بيئة عمل آمنة ولائقة، ويصون حقوق العامل وصاحب العمل على حدٍ سواء.