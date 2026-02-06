تباينت أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع العاملة في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة 6 فبراير 2026.
- وجاءت أسعار الحديد كالآتي:
استقر سعر حديد عز ليصل إلى 37 ألف جنيه للطن.
واستقر سعر حديد "السويس للصلب" مسجلا 36.5 ألف جنيه للطن.
واستقرت شركة حديد المصريين ليصل سعر الطن إلى 36 ألف جنيه.
واستقر سعر حديد الجيوشي عند 34.5 ألف جنيه.
- فيما جاءت أسعار الأسمنت كالآتي:
انخفض سعر أسمنت النصر 50 جنيها ليسجل 3630 جنيها للطن.
وهبط سعر أسمنت وادي النيل 30 جنيها ليسجل 3670 جنيه للطن.
واستقر سعر أسمنت السويس ليسجل 3905 جنيهات للطن.
وهبط سعر أسمنت المخصوص 20 جنيها ليسجل 3800 جنيه للطن.
واستقر سعر أسمنت حلوان ليسجل 3850 جنيها للطن.