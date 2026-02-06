 6 فبراير 2026.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة - بوابة الشروق
الجمعة 6 فبراير 2026 11:22 ص القاهرة
6 فبراير 2026.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة

أحمد نصر
نشر في: الجمعة 6 فبراير 2026 - 10:47 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 فبراير 2026 - 10:48 ص

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 6 فبراير 2026.

جاءت أسعار الخضار لكل كيلو كالآتي:

انخفضت أسعار الطماطم جنيها لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.
وهبطت أسعار البطاطس جنيهاً لتتراوح بين 5 إلى 8.5 جنيه.
واستقرت أسعار البصل الأبيض لتتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.
واستقرت أسعار الكوسة لتراوح بين 10 إلى 15 جنيهًا.
ويباع الجزر بأسعار تختلف من 6 إلى 8 جنيهات.
أما الفاصوليا الخضراء فتراوحت أسعارها بين 30 إلى 50 جنيهًا.
وسجلت أسعار الباذنجان بين 8 إلى 12 جنيهًا.
أما أسعار الفلفل الرومي فترنحت بين 20 إلى 24 جنيهًا.
واختفلت أسعار الفلفل الحامي بين 15 إلى 20 جنيهًا.
أما أسعار الملوخية فجاءت بين 20 إلى 22 جنيها.
وتراوح سعر الخيار البلدي بين 10 إلى 15 جنيهًا.

- جاءت أسعار الفاكهة للكيلو كالآتي:


استقرت أسعار البرتقال البلدي لتتراوح بين 8 إلى 12 جنيهًا.
واستقرت أسعار اليوسفى لتتراوح بين إلى 11 جنيها.
وجاءت أسعار الليمون البلدي لتتراوح بين إلى 20 جنيهًا.
واستقرت أسعار الجوافة لتترواح بين 16 إلى 25 جنيهًا.
وارتفعت أسعار أسعار الفرولة لتترواح بين 15 إلى 21 جنيهًا.

