تباينت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 6 فبراير 2026.

وجاءت الأسعار للكيلو على النحو التالي:



ارتفع سعر السمك البلطي 5 جنيهات ليترواح بين 60 و70 جنيهًا.

واستقر سعر سمك البلطي الأسواني ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا.

وبلغ سعر فيليه البلطي من 75 إلى 275 جنيهًا.

وتراوح سعر السمك البياض الأملس بين 150 و250 جنيهًا.

واستقرت أسعار الثعابين ما بين 100 و600 جنيه.

وسجل سعر المكرونة الخليجي من 75 إلى 145 جنيهات.

وحقق كل من السبيط والكاليماري أسعارًا تراوحت بين 250 و400 جنيه.

وهبطت أسعار الكابوريا لتتراوح ما بين 50 و180 جنيها.

وسجل سعر البربون ما بين 250 و310 جنيهات.

وتراوح سعر الجمبري الجامبو بين 950 و1250 جنيها.

وتراوح سعر الجمبري الصغير بين 200 و400 جنيه.

واستقر سعر البوري ليتراوح من 180 إلى 240 جنيهًا.

واستقرت أسعار الماكريل لتتراوح بين 120 و200 جنيه.