مرموش رجل مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في كأس الرابطة

تُوِّج النجم المصري عمر مرموش بجائزة «رجل مباراة» مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب الاتحاد، ضمن إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية «كاراباو»، بعد تألقه اللافت وقيادته فريقه إلى النهائي.

وقاد مرموش مانشستر سيتي للتأهل إلى نهائي البطولة عقب الفوز على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-1 في مواجهة الإياب، حيث سجل هدفين كان لهما دور حاسم في حسم اللقاء، ليصعد السيتي بمجموع المباراتين.

وافتتح مرموش التسجيل مبكرًا في الدقيقة السابعة، بعدما توغل داخل منطقة الجزاء ووضع الكرة بمهارة من فوق حارس المرمى، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 29 من رأسية رائعة.

وبهذا الفوز، حسم مانشستر سيتي بطاقة التأهل إلى النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليضرب موعدًا مع أرسنال في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، المقرر إقامته يوم 20 مارس المقبل، بعدما تجاوز «المدفعجية» تشيلسي في نصف النهائي الآخر.