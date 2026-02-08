الاحتلال يواصل خروقاته: شهيدان وغارات جوية وقصف مدفعي مستمر على القطاع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استُشهد مواطنان بينهما سيدة متأثرة بجراحها، في قصف سابق، فيما تواصلت خروقات الاحتلال بالقصف الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وحسب مراسل وكالة الصحافة الفلسطينية، فإن المواطنة داليا خالد حافظ عصفور (قشطة)، استشهدت متأثرة بجراحٍ أصيبت بها جراء قصف منزل عائلتها في بداية الحرب عام 2023 وسط مدينة رفح لتلتحق بأطفالها الأربعة.

وأوضح أن شهيدًا ارتقى وأصيب آخر بحالة خطيرة جراء قصف مدفعي في بيت لاهيا شمال غزة.

وشن طيران الاحتلال فجر اليوم سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما شن طيران الاحتلال غارة جوية إسرائيلية، وأطلق الطيران المروحي الإسرائيلي نيرانه شرقي خان يونس.

وذكر أن تحليقًا مكثفًا للطيران المسير الإسرائيلي شهدته سماء غربي مدينة خان يونس.

ولفت إلى أن إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شهدته مناطق شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي، استشهد وأصيب أكثر من 2000 مواطن، جراء أكثر من 1500 خرق للاتفاق ارتكبها الاحتلال.



