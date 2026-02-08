أكدت حركة "حماس"، اليوم الأحد، أن المقاومة "حق للشعوب تحت الاحتلال وجزء من القانون الدولي والشرائع السماوية"، معتبرة نزع سلاح الفلسطينيين "مفارقة عجيبة" وسط شرعنة سلاح مليشيات متعاونة مع إسرائيل في غزة.

وجاء ذلك في كلمة لرئيس حركة "حماس" في الخارج خالد مشعل، خلال مشاركته في منتدى الجزيرة السابع عشر والمنعقد في العاصمة القطرية الدوحة بعنوان "القضية الفلسطينية والتوازنات الإقليمية"، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وقال مشعل: "فلسفة المقاومة تقوم على أنه طالما هناك احتلال فهناك مقاومة، وهي حق للشعوب تحت الاحتلال، وهي جزء من القانون الدولي والشرائع السماوية، والمقاومة جزء من ذاكرة الأمم التي تفتخر بها".

وتابع: "هناك مفارقة عجيبة، عندما يُراد بكل جرأة ووقاحة نزع سلاح الشعب الفلسطيني الذي يدافع به عن نفسه، بينما تشرعن أسلحة المليشيات العميلة مثل أبو شباب وأمثاله، الذي يراد بهم خلق فوضى تملأ فراغا، يظنون أن الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة ستتركه".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أقر في يونيو الماضي، بتسليح مليشيات في غزة، لاستخدامها قوة ضد حماس.

فيما كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، في الشهر ذاته، أن مليشيا أبو شباب التي تتلقى دعما إسرائيليا بالسلاح "مجرمون ينشطون في تهريب وبيع المخدرات وجرائم الممتلكات".

وفي 5 ديسمبر الماضي، قالت مجموعة "ياسر أبو شباب- القوات الشعبية" عبر حسابها على منصة "فيسبوك" الأمريكية، إن أبو شباب قُتل إثر إصابة بعيار ناري، وادعت أن "هذه الإصابة وقعت أثناء تواجده في الميدان في محاولة لفض النزاع بين أبناء عائلة أبو سنيمة".

يذكر أن الحديث عن نزع سلاح المقاومة يأتي في سياق ما نصت عليه المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، التي أعلنت واشنطن بدءها منتصف يناير الماضي.

ودخل هذا الاتفاق، الذي يستند إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بغزة، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.