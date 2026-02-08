شن الجيش الإسرائيلي، فجر الأحد، غارات جوية وقصفا مدفعيا على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، في المناطق الخاضعة لاحتلاله.

يأتي ذلك في إطار الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في القطاع في 10 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 576 فلسطينيا وإصابة 1543 آخرين.

وأفاد مراسل الأناضول بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت بشكل متقطع أنحاء مختلفة في المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وقال شهود عيان للأناضول، إن طائرات إسرائيلية شنت غارات جوية على مدينة رفح، والمناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما أطلقت طائرات إسرائيلية مروحية وآليات الجيش نيرانها العشوائية تجاه مناطق شرقي خان يونس جنوبي القطاع، وفق الشهود.

وأشار الشهود إلى أن كل المناطق المستهدفة إسرائيليا تقع داخل ما يُعرف بـ"الخط الأصفر".

ولم ترد معلومات عما إذا كان القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي أسفر عن سقوط شهداء أو جرحى من الفلسطينيين.

ويفصل ما يسمى "الخط الأصفر" الذي نصت عليه المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بين مناطق انتشار الجيش الإسرائيلي، والبالغة نحو 5% من مساحة قطاع غزة شرقا، والمناطق التي يسمح للفلسطينيين بالتحرك فيها غربا.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، خلفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.