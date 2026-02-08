انتقد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، مستوى الفريق الأحمر خلال مشواره في دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن الأداء الحالي لا يرقى لطموحات جماهير القلعة الحمراء.

وقال ريان، في تصريحات تلفزيونية، إن الأهلي افتقد الشراسة الهجومية في الفترة الأخيرة، مشددًا على ضرورة أن يدرك اللاعبون قيمة قميص النادي الأهلي والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم.

وأضاف أن جودة تعاقدات الأهلي في الفترة الماضية ليست الأفضل، مؤكدًا أن المهاجم كامويش ضعيف فنيًا ولا يليق بأن يكون رأس حربة للفريق، واصفًا الصفقة بأنها “عادية” ولا تمثل إضافة مرعبة للمنافسين، مشيرًا إلى أن جراديشار أفضل منه فنيًا.

وتطرق ريان إلى بعض القرارات الفنية، حيث أوضح أن المدير الفني ييس توروب يرى أن يوسف بلعمري ليس جاهزًا من الناحية الفنية، كما أخطأ في توقيت الدفع بأحمد عيد في ظهوره الأول مع الفريق.

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته بالإشادة بإمام عاشور، مؤكدًا أنه لاعب مؤثر للغاية ويُعد أهم لاعب في مصر حاليًا، موجهًا التحية لوليد صلاح الدين على قراره المتعلق باللاعب، لما فيه مصلحة الفريق والانضباط داخل صفوفه.