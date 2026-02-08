 مصدر بالتعليم: إلغاء الأسئلة المتحررة في امتحانات اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية - بوابة الشروق
الأحد 8 فبراير 2026 3:41 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد أزمة إمام عاشور.. ما تقييمك لعقوبة الأهلي؟

النتـائـج تصويت

مصدر بالتعليم: إلغاء الأسئلة المتحررة في امتحانات اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

نيفين أشرف
نشر في: الأحد 8 فبراير 2026 - 3:31 م | آخر تحديث: الأحد 8 فبراير 2026 - 3:31 م

قال مصدر بوزارة التربية والتعليم، إنه صدرت تعليمات للموجهين العموم بالمديريات التعليمية بإلغاء الأسئلة المتحررة في القراءة والنصوص في امتحانات مادة اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأشار المصدر لـ"الشروق"، إلى تعميم القرار على جميع المديريات التعليمية ليتم تعميمها علي المدارس من بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك حرصا علي مصلحة الطلاب.

يذكر أنه مع تطبيق نظام التعليم الجديد 2.0 والذي وصل هذا العام للصف الثاني الإعدادي، يتم امتحان الطلاب في أسئلة متحررة في مادة اللغة العربية في الأفكار الرئيسية التي درسوها طوال الفصل الدراسي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك