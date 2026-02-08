سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك المحلية فى بداية تعاملات اليوم، بما يترواح بين قرش و3 قروش.

وتراجع الدولار بقيمة قرش في البنك الأهلي المصري ويسجل 46.91 جنيه للشراء، و47.01 جنيه للبيع، بدلا من 46.92 جنيه للشراء، و47.02 جنيه للبيع، بختام تعاملات الخميس.

فيما هبط سعر الصرف في تعاملات بنك مصر بقيمة 3 قروش، مسجلا 46.91 جنيه للشراء، و47.03 جنيه للبيع، مقابل 46.94 جنيه للشراء، و47.04 جنيه للبيع.

وانخفض العملة الأمريكية في بنك التجاري الدولي، بقيمة قرشين، ليصل إلى 46.91 جنيه للشراء، و47.01 جنيه للبيع، بدلا من 46.93 جنيه للشراء، و47.03 جنيه للبيع.

وسجل أعلى سعر للدولار في تعاملات، بنك تنمية الصادرات، عند 47.06 جنيه للشراء، 47.16 جنيه للبيع.

فيما وصل أدنى سعر للعملة الأمريكية، في تعاملات الإمارات دبي مسجلا 46.81 جنيه للشراء، و46.91 جنيه للبيع.



