قتل 31 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 169 بجروح، جراء تفجير استهدف مسجدا بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد خلال إقامة صلاة الجمعة.

وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية أن انفجارا وقع في مسجد الإمام برقة للطائفة الشيعية في منطقة شهزاد تاون بإسلام أباد.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة الباكستانية إعلانها مقتل ما لا يقل عن 31 شخصا، وإصابة أكثر من 169 بجروح جراء الانفجار.

ولفتت إلى أن مصادر أمنية أفادت بأنه من السابق لأوانه تحديد طبيعة الانفجار، وأن فرق الطب الشرعي تعمل على تحديد ما إذا كان هجوما انتحاريا أم قنبلة مزروعة.

وتواصل فرق الاستجابة للطوارئ والشرطة عمليات البحث والإنقاذ والتحقيقات حول المسجد.

من جانبه، أعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بتدوينة على منصة "إكس"، عن تعازيه لأهالي الضحايا.

وقال زرداري: "استهداف المدنيين الأبرياء جريمة ضد الإنسانية".

وكانت الحصيلة الأولية للتفجير أشارت إلى مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا، وإصابة أكثر من 80 آخرين.