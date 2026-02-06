المستشار الألماني يدعو إيران إلى الدخول في مفاوضات جادة

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس القيادة في إيران إلى الدخول في مفاوضات جادة.

وقال ميرتس خلال زيارته إلى أبو ظبي اليوم الجمعة، إن هناك "جهودا دبلوماسية مكثفة للغاية" لدفع طهران إلى وقف الأعمال العدائية ضد سكانها، وإنهاء البرنامج النووي، والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التباحث بشأن السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.

وكان ميرتس قد زار في وقت سابق السعودية وقطر.

وأوضح المستشار أن محاوريه في المنطقة يسعون، بالتعاون مع الولايات المتحدة، إلى تمكين القيادة في طهران من العودة إلى "التعقل"، مضيفا أن القلق إزاء الأوضاع في إيران مرتفع للغاية لدى شركاء الحوار، لا سيما بسبب القرب الجغرافي، على حد تعبيره.

وبحسب الرواية الإيرانية، بدأت المفاوضات المقررة اليوم بين الولايات المتحدة وإيران بصيغة غير مباشرة.

وذكرت مراسلة للتلفزيون الرسمي الإيراني من العاصمة العمانية مسقط أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان في طريقه إلى اجتماع ثان مع نظيره العماني بدر البوسعيدي. وكان التلفزيون العماني الرسمي قد أعلن في وقت سابق بإيجاز بدء المحادثات.

وتصاعدت المخاوف من اندلاع حرب جديدة مؤخرا بعد تهديدات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقيادة في طهران، أيضا على خلفية الأسلوب العنيف للسلطات الحكومية ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات الجماهيرية الأخيرة، التي يقال إن آلاف الأشخاص قتلوا خلالها.

وكان وزير الخارجية الإيراني عراقجي قد وجه انتقادات حادة إلى ميرتس، معربا عن أمله في حدوث تغيير حكومي في برلين. وكتب على منصة "إكس" أن المستشار يتسم بـ"السذاجة السياسية" وبأنه "شخصية بغيضة".

ورد ميرتس على ذلك خلال زيارة إلى قطر قائلا: "هذا تعبير واضح عن قدر كبير من العصبية وانعدام اليقين"، مضيفا أن القلق من تصعيد عسكري في المنطقة كبير، مشددا على ضرورة أن تتوقف إيران عن كونها "قوة مزعزعة للاستقرار في المنطقة".