انطلاق حملة «صدّر لأوروبا» منتصف فبراير لتعزيز جاهزية الصادرات الزراعية المصرية

- الحملة تُنفذ بدعم من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية



تنطلق منتصف شهر فبراير الجاري حملة التوعية الميدانية "صدّر لأوروبا" بمحافظات بني سويف، وأسيوط، وسوهاج؛ وذلك ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة في مصر (EU-ZIRA3A)، في إطار الجهود الرامية إلى دعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية وتعزيز امتثالها للمعايير الأوروبية والدولية.

وتأتي الحملة في سياق تنفيذ مشروع "تعزيز الحوكمة المتكاملة لتحسين أداء نظام الحجر الزراعي المصري ومراقبة المبيدات، وتطوير واعتماد نظام الأرشفة الرقمية"، الذي ينفذه مركز القاهرة لقياسات التنمية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وإشراف الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، بهدف رفع كفاءة منظومة الرقابة على الصادرات الزراعية وتحسين جودة الخدمات الفنية والرقابية المقدمة للمزارعين والمُصدرين.

استهداف سلاسل القيمة التصديرية

وتهدف حملة "صدّر لأوروبا" إلى رفع مستوى الوعي لدى المزارعين والمُصدرين وأطراف سلاسل القيمة الزراعية بمتطلبات النفاذ إلى الأسواق الأوروبية، من خلال تعزيز تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة (GAP)، والإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات (IPM)، والالتزام بحدود متبقيات المبيدات (MRLs)، إلى جانب التعريف بإجراءات الحجر الزراعي، وأنظمة التكويد والتتبع، ومتطلبات سلامة الغذاء.

وتُنفذ المرحلة الأولى من الحملة في ثلاث محافظات بصعيد مصر، وهي بني سويف، وأسيوط، وسوهاج، وذلك عبر ست جلسات توعوية تفاعلية، بواقع جلستين في كل محافظة، وبمشاركة نحو 300 مستفيد من المزارعين، والمُصدرين، وتجار المبيدات، وممثلي الجمعيات الزراعية، مع إيلاء اهتمام خاص بدور المرأة والشباب في سلاسل القيمة التصديرية.

خبرات وطنية ومحتوى تطبيقي

وتعتمد الحملة على مشاركة نخبة من الخبراء الوطنيين والمتخصصين من الجهات البحثية والرقابية ذات الصلة، لضمان تقديم محتوى علمي وتطبيقي متسق مع متطلبات التصدير الأوروبية، ومراعٍ للخصوصيات الإنتاجية بكل محافظة.

كما تستند الجلسات إلى دليل فني تطبيقي أُعد خصيصا في إطار المشروع، بما يضمن استدامة نقل المعرفة وتعظيم الأثر بعد انتهاء الفعاليات.

ومن المقرر أن تُعقد الجلسات، والتي تبدأ فعالياتها في تمام الساعة التاسعة صباحا، وفق الجدول التالي:

- بني سويف: الثلاثاء 15 فبراير 2026.

- أسيوط: الأربعاء 16 فبراير 2026.

- سوهاج: الخميس 17 فبراير 2026.

وتُنفذ حملة "صدّر لأوروبا" من خلال شراكة مؤسسية واسعة تضم الجهات الوطنية المعنية بتنظيم ورقابة وتنمية الصادرات الزراعية، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الرسائل الفنية المقدَّمة للمستفيدين.

ويشارك في تنفيذ الحملة كلا من: الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والاتحاد العام لمنتجي ومُصدّري الحاصلات البستانية، إلى جانب عدد من المؤسسات البحثية الزراعية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.

صادرات أكثر أمانا واستدامة

تُعد حملة "صدّر لأوروبا" إحدى الأدوات العملية لتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في مجال تنمية الصادرات الزراعية، بما يسهم في خفض مخاطر عدم الامتثال ورفض الشحنات، وتحسين جودة المنتج الزراعي المصري، وربط المزارعين بفرص تسويقية أكثر تنافسية واستدامة في الأسواق الأوروبية، دعما للتنمية الاقتصادية المحلية في صعيد مصر.