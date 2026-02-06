مراسم دفن سيف الإسلام القذافي تقتصر على أفراد من عائلته وعدد من الأعيان

أكدت مديرية أمن بني وليد، شمال غربي ليبيا، أن مراسم دفن سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، ستقتصر فقط على أفراد من عائلة الفقيد، وعدد محدود من أعيان المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، وعدد محدود من أعيان المجلس الاجتماعي لقبائل القذاذفة، وفقا لصحيفة المرصد الليبية.

وقدمت المديرية الشكر والتقدير لكل الأهالي والوفود التي شاركت في صلاة الجنازة على سيف الإسلام في مطار بني وليد، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي لدواع تنظيمية ولضمان سير المراسم وفق ما تم الاتفاق عليه، داعية الجميع إلى التعاون مع أفراد الأمن.

وقالت المديرية إنها احتضنت اليوم الجمعة اجتماعا أمنيا موسعا بمقر المديرية خُصص لوضع اللمسات الأخيرة على خطة التأمين الشاملة الخاصة بمراسم جنازة سيف الإسلام القذافي، بهدف توحيد الجهود الميدانية لضمان سير المراسم ظهر اليوم في أجواء يسودها الانضباط.

وبحسب المديرية، ترأس الاجتماع مدير المديرية اللواء عبدالسلام سليم ناجي، بمشاركة قيادات عن الإدارة العامة للدعم المركزي واللواء 444 قتال، إضافة إلى رؤساء الأجهزة الأمنية وجهاز الإسعاف والطوارئ بالمدينة.

وتناول الاجتماع خرائط توزيع المهام وتشكيل أطواق أمنية محكمة لتأمين المسارات المؤدية إلى موقعي صلاة الجنازة والدفن والمناطق المحيطة بهما، تحسبا لأي خروقات ومنعا للاختناقات المرورية.

وأشارت المديرية إلى حضور عدد من أعيان ومشائخ قبائل ورفلة جانبا من الاجتماع، أكدوا خلاله تكاتف الجهود الأمنية والاجتماعية للحفاظ على استقرار المدينة وهيبتها خلال هذه المراسم.

وطالبت المديرية أهالي بلديات بني وليد وتينيناي وأشميخ والضيوف بالتعاون مع أفراد الأمن والالتزام بالتعليمات والمسارات المحددة لتسهيل حركة المرور والحفاظ على النظام العام.



