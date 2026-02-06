المستشار الألماني يؤكد سعيه لتعميق العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس سعيه إلى تعزيز الترابط الاقتصادي مع دول الخليج، وذلك خلال زيارته للعاصمة الإماراتية أبو ظبي، المحطة الثالثة والأخيرة في جولته بالخليج، بعد زيارته كلا من السعودية وقطر.

وقال ميرتس اليوم الجمعة: "تتمتع ألمانيا هنا بتقدير عال للغاية، أيضا لأنها موقع جاذب للاستثمار"، مشيرا إلى أن ذلك ينعكس الآن في الأرقام، مضيفا أنه فوجئ بـ"الارتفاع الكبير في أرقام الاستثمارات، وكذلك بالزيادة الواضحة في حجم الطلبيات لدى عدد كبير من الشركات".

وأكد أن هذا التطور يشجعه على المضي قدما في إصلاحات تتعلق بشروط الاستثمار وتهيئة بيئة العمل في ألمانيا.

وأشار ميرتس إلى أن ألمانيا يُنتظَر منها الاضطلاع بدور قيادي ملموس داخل الاتحاد الأوروبي، موضحا أنه أكد خلال محادثاته عزمه تلبية هذه التوقعات بالتعاون مع شركاء الاتحاد، وأضاف: "وما يبحث عنه العالم في ظل قدر كبير من عدم اليقين هو الموثوقية والاستمرارية، بما في ذلك في العلاقات الثنائية".

وذكر أن بإمكانه تقديم ذلك، قائلا: "نحن بلد موثوق. نحن بلد مستعد أيضا لتعزيز التعاون في مجال السياسة الاقتصادية الخارجية، وصولا إلى اتفاق تجاري محتمل مع الإمارات"، مشيرا إلى أن هناك محادثات تُجرى خلال هذه الأيام حول هذا الشأن.