ماذا قال عراقجي بعد انتهاء محادثات إيران وأمريكا في عمان؟

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إن "الجولة الحالية من المفاوضات مع الولايات المتحدة تمثل بداية بعد فترة من الاضطرابات"، مؤكدا أن "التحدي الرئيسي يكمن في ضعف الثقة بين الطرفين"، وذلك عقب انتهاء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في عمان.

وأضاف عراقجي: "كانت بداية التفاوض جيدة ويمكن أن تستمر بشكل جيد، و هناك تفاهم على استمرار المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، لكن الأمر يعتمد على الطرف الآخر وبالطبع على القرارات التي ستُتخذ في طهران"، بحسب ما نقلته قناة سكاي نيوز عربية.

وتابع: "بحثنا في المفاوضات اليوم الملف النووي لا غير. وفي مفاوضاتنا في مسقط أكدنا للولايات المتحدة أن أي حوار يتطلب عدم توجيه تهديدات".

وبدأت إيران والولايات المتحدة، اليوم الجمعة، مفاوضات بالغة الأهمية بوساطة عمانية في إطار الجهود المبذولة للتغلب على الخلافات الحادة بشأن برنامج طهران النووي، لكن الخلاف حول توسيع جدول الأعمال يهدد بعرقلة الجهود الدبلوماسية وإشعال صراع آخر في الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الجمعة، إن المشاورات مع إيران والولايات المتحدة ركزت على تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف المفاوضات الدبلوماسية والفنية.

ونشرت وزارة الخارجية العمانية، بيانا عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، قالت فيه إنه في إطار استضافة سلطنة عمان لمفاوضات الملف النووي الإيراني، أجرى الوزير بدر بن حمد البوسعيدي مشاورات منفصلة مع کل من الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والوفد الأمريكي برئاسة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.