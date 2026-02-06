رئيس الحكومة اللبنانية يتسلم الورقة الأولية للخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية

تسلّم رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، من رئيس لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني السفير رامز دمشقية، اليوم الجمعة، الورقة الأولية للخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان.

وعرض وفد برئاسة السفير دمشقية على الرئيس سلام أبرز محاور الورقة وتفاصيل النقاط التي تتضمنها، بما في ذلك مسار النقاش العام المقترح لها.

وثمّن الرئيس سلام "دور لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، منوها بالجهود التي تبذلها في متابعة مختلف القضايا المتعلقة بالملف الفلسطيني والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يخدم مقاربة متوازنة تقوم على السيادة والحقوق ضمن إطار الدولة والقانون".

وشدّد الرئيس سلام على أهمية "اعتماد مسار تشاركي واسع لمناقشة هذه الخطة، بما يضمن مشاركة مختلف الجهات السياسية والإدارات الرسمية والأجهزة الأمنية، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني اللبنانية والفلسطينية، ووكالة الأونروا، والجهات الدولية المعنية بالشأن الفلسطيني، تمهيداً لاستكمال المشاورات اللازمة وصولاً إلى إقرارها واعتمادها من قبل الدولة اللبنانية".