النقل: تجهيز ماكينتي حفر لانطلاق الأعمال النفقية لمترو الخط الرابع من الفسطاط منتصف مارس المقبل

قالت وزارة النقل، إنه يجري حاليًا تجميع ماكينتي حفر الأنفاق بالجزء الثاني من المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق، حيث يتم إنزال أول ماكينة حفر بمحطة الفسطاط، على أن تبدأ أعمال حفر النفق الأول في اتجاه محطة المساحة منتصف شهر مارس المقبل، بينما تبدأ ماكينة الحفر الثانية أعمالها في حفر النفق الثاني من نفس المحطة وفي الاتجاه ذاته منتصف شهر أبريل المقبل.

وأضافت الوزارة، بحسب منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم، أن هذه الأعمال تأتي بالتوازي مع استمرار تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمحطات المختلفة للمرحلة الأولى، إلى جانب التقدم الملحوظ في أعمال الحفر النفقي بالجزء الأول من المرحلة.

وتابعت أن أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو تتواصل بوتيرة متسارعة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، والحد من التكدسات المرورية، وتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة.

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى تشهد تقدمًا كبيرًا في معدلات تنفيذ أعمال الحفر النفقي للنفقين (نفق لكل اتجاه) بالجزء الأول من المرحلة، حيث يتم العمل حاليًا بواسطة أربع ماكينات حفر نفقي، بواقع ماكينتين لكل اتجاه.

وأشارت إلى أن الماكينة الأولى وصلت إلى محطة المتحف المصري الكبير، بينما وصلت الماكينة الثانية إلى محطة الرماية، في حين تتجه الماكينة الثالثة نحو محطة مدكور، والماكينة الرابعة في طريقها إلى محطة الطالبية، ما يعكس انتظام الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.

ونوهت إلى أن مسار المرحلة الأولى الجاري تنفيذها حاليًا يمتد بطول 19 كيلومترًا، ويضم 17 محطة بواقع 16 محطة نفقية ومحطة سطحية واحدة، ويتم تنفيذها بواسطة كبرى شركات المقاولات المصرية الوطنية.

ولفتت إلى أن مسار المرحلة يبدأ من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة السادس من أكتوبر، مرورًا بمحطة المتحف المصري الكبير، ثم ميدان الرماية وشارع الهرم حتى محطة الجيزة، حيث يتقاطع مع الخط الثاني للمترو، ثم يمتد ليتقاطع مع الخط الأول بمحطة الملك الصالح، على أن تنتهي المرحلة الأولى بمحطة الفسطاط.

وفي إطار استكمال منظومة الخط الرابع، أكدت الوزارة أنها تدرس حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، والتي تمتد من الفسطاط إلى القاهرة الجديدة بطول 26.9 كيلومتر، وتضم 21 محطة بواقع 6 محطات علوية و15 محطة نفقية. ويمتد مسار هذه المرحلة في جزء منه نفقيًا ليتقاطع مع الخط السادس للمترو بمحطة السيدة عائشة، ثم يمر بطريق النصر ومدينة نصر عبر شارع أنور المفتي، حيث يتبادل الخدمة مع مونوريل شرق النيل بمحطة الطيران، ثم يستمر بشارع حافظ إبراهيم ويتقاطع مع محور شينزو آبي، ويتجه شرقًا إلى شارع أحمد الزمر وشارع الميثاق، قبل أن يتحول إلى مسار سطحي أعلى كوبري ماجد الفطيم للسيارات حتى الطريق الدائري، ثم يمتد في مسار علوي أمام أكاديمية الشرطة بمحور السادات، ثم شمالًا بمحور مصطفى كامل، لينتهي عند موقع ورشة العمرة الجسيمة للخط الرابع شمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق (القاهرة – السويس)، وهو ما يمثل نهاية المرحلة الثانية.

وذكرت أن خطط تنفيذ الخط الرابع تشمل دراسة المرحلة الثالثة، والتي تمتد من حدائق الأشجار إلى ميدان الحصري بطول 16.3 كيلومتر، وبعدد 10 محطات، وتهدف إلى خدمة الكثافات السكانية العالية على طول مسارها، وتحقيق الربط والتكامل مع مونوريل غرب النيل بمحطة الحصري.

كما يجري دراسة المرحلة الرابعة، التي تمتد من القاهرة الجديدة إلى مطار العاصمة بطول 38.7 كيلومتر، وبعدد 8 محطات، بما يتيح الوصول المباشر إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور – العاشر من رمضان – العاصمة الجديدة) بمحطة مطار العاصمة.

وأوضحت الوزارة أن الأهمية الاستراتيجية لمشروع الخط الرابع تتمثل في ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، وخدمة عدد كبير من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، من بينها الهرم، فيصل، العمرانية، الجيزة، مدينة نصر، جامعة الأزهر، والقاهرة الجديدة. وأشارت إلى أنه من المتوقع، بعد اكتمال تنفيذ المشروع بكامل مراحله، أن ينقل الخط الرابع نحو 1.5 مليون راكب يوميًا، بما يمثل إضافة نوعية لمنظومة النقل الجماعي في مصر، ويعزز الاعتماد على وسائل النقل الحديثة والآمنة والصديقة للبيئة.