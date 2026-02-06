اختُتمت، اليوم الجمعة، محادثات الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة العُمانية مسقط، حيث وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الممثل البارز لطهران في المحادثات، الجولة بأنها «بداية موفقة».

وعُقدت جولتان من المفاوضات بوساطة وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي. ومثّل الجانب الأمريكي المبعوثان الخاصان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وانضم إليهما قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، في خطوة اعتبرتها طهران «قد تعرّض المحادثات للخطر».

وتركزت المحادثات على شكل المفاوضات المستقبلية بين البلدين، في ظل التوترات المستمرة بالشرق الأوسط، وليس على اتفاق نهائي مباشر. ووفق وسائل إعلام إيرانية، دارت المناقشات حول نسبة تخصيب اليورانيوم داخل إيران، مع تأكيد طهران أن «حقها في التخصيب على أراضيها خط أحمر».

مفاوضات غير مباشرة وأجواء «جدية»

لم تُعقد اجتماعات مباشرة بين الوفدين، إذ كان التواصل يتم عبر الوزير العُماني؛ حيث دخل الوفد الإيراني أولًا، ثم الأمريكي، ثم الإيراني مجددًا، وأخيرًا الأمريكي.

وأكد عراقجي أن المحادثات اقتصرت على الملف النووي فقط، دون التطرق إلى برنامج الصواريخ الباليستية أو نفوذ إيران الإقليمي أو قضايا داخلية.

وقال التلفزيون الإيراني إن «أجواء المفاوضات أكثر جدية من الجولة السابقة»، مضيفًا على لسان عراقجي: «تم عرض وجهات نظر الجانبين بشكل جيد، وتم الاتفاق على مواصلة المحادثات، وسيُحدد موعدها خلال الأيام المقبلة».

من جهته، قال الوزير العُماني بدر البوسعيدي إن المحادثات كانت «جادة للغاية ومفيدة في توضيح وجهات النظر وتحديد مجالات التقدم الممكنة»، مؤكدًا أن نتائجها ستُدرس بعناية في طهران وواشنطن.

مواقف متباينة وعقوبات جديدة

نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي مطلع أن إيران شددت على حقها في تخصيب اليورانيوم، وأن الولايات المتحدة أبدت «قدرًا من المرونة»، بينما لم تُطرح قضية الصواريخ الباليستية على طاولة النقاش.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على كيانات وسفن إيرانية، قالت إنها مرتبطة بشبكات تجارة نفط «غير مشروعة»، وذلك بعد ساعات من الحديث الإيراني عن «محادثات إيجابية».

خلفية عسكرية وضغوط متبادلة

قبل انطلاق المحادثات، أشار عراقجي إلى أن بلاده تدخل المفاوضات «بذاكرة العام الماضي»، في إشارة إلى التصعيد العسكري السابق، مؤكدًا أن طهران «تتحرك بحسن نية لكنها تدافع عن حقوقها».

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إيران أعادت تأهيل بعض مواقعها الصاروخية والنووية التي تضررت في هجمات سابقة، وفق صور أقمار صناعية.

كما أفادت شبكة NBC News أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يحسم بعد قراره بشأن أي عمل عسكري محتمل، رغم تعزيز الوجود البحري الأمريكي في المنطقة، مؤكدة أن التحركات الحالية «ردع احترازي» وليست استعدادًا لعملية وشيكة.