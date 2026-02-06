إيطاليا تحتجز سفينتي إنقاذ في البحر المتوسط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت منظمات إنقاذ غير حكومية، اليوم الجمعة، إن السلطات الإيطالية تحتجز سفينتي انقاذ للمهاجرين في البحر بدعوى عدم التعاون خفر السواحل الليبي.

وذكرت منظمة "اس أو اس هيومانيتي" لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في رسالة عبر البريد الالكتروني، إن السلطات احتجزت سفينتي "هيومانيتي1" و"سي ووتش5"، ما أدى إلى تعطيل جزء كبير من عمليات الإنقاذ في طريق وسط البحر المتوسط المميت.

وأوضحت المنظمة الألمانية "احتجاز سفينتنا يعد صادما للغاية. تسعى السلطات الإيطالية إلى عرقلة عمليات الإنقاذ التي نقوم بها، معرضة بذلك حياة الناس للخطر. حجتهم أننا لا نتعاون مع الميليشيات الليبية ونرفض التواصل مع السلطات الليبية".

وتابعت المنظمة "يتم احتجاز سفينة بحث وإنقاذ، في حين أن الناس يموتون يوميا في البحر الأبيض المتوسط. إنه أمر محزن ومثير للسخرية".

ويأتي قرار الاحتجاز في وقت شهد فيه طريق وسط البحر المتوسط قبل أسابيع قليلة وفيات ناهزت الألف خلال أيام قليلة بسبب إعصار هاري العنيف.

وخلال هذا الأسبوع أنقذت ساعدت "هيومانيتي1" في إنقاذ 33 مهاجرا في عمليتين منفصلتين، ومنع إعادتهم قسرا من قبل خفر السواحل الليبي.

وتعمل المنظمات غير الحكومية الآن على جمع تبرعات بهدف تمويل عمليات الإنقاذ وسد النقص في التجهيزات.

وقالت هيومانيتي "سيكبدنا الاحتجاز تكاليف باهظة، إذ سيتعين علينا حينها اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذا الظلم، والاستمرار في تمويل الطاقم والسفينة".