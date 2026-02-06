السياحة تطلق حملة كبرى للترويج للمقصد المصري بتركيا تزامنا مع المشاركة في المعرض الدولي EMITT

أطلقت وزارة السياحة والآثار المصرية ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حملة إعلانية كبرى للترويج للوجهات السياحية المصرية وما تتمتع به من مقومات سياحية متنوعة وفريدة.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري في مختلف الأسواق، ولا سيما السوق التركي، وحرصًا على تعظيم المشاركة المصرية في المعرض السياحي الدولي EMITT الذي تُقام فعالياته خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير الجاري بمدينة إسطنبول بدولة تركيا.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن الحملة تسلط الضوء على ما تتمتع به مصر من مقومات سياحية عديدة وفريدة وأماكن جذب متنوعة، بما يساهم في تعريف السائحين الأتراك بالمقصد المصري بصورة أكبر، وما يتمتع به من ثراء سياحي يلبي أذواقهم واهتماماتهم، لافتًا إلى أن السوق التركي يعد من الأسواق السياحية الواعدة، خاصة في ظل ما تشهده الحركة السياحية الوافدة منه إلى مصر من تنامٍ ملحوظ.

وأوضحت سوزان مصطفى رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة أن الحملة الترويجية تتضمن إعلانات على الكباري بالطرق الرئيسية داخل مدينة إسطنبول، وعلى طريق TEM السريع، وعلى الأتوبيسات، بالإضافة إلى إعلانات رقمية داخل مطار إسطنبول، ولوحات إعلانية كبيرة في أنحاء المدينة.

وأضافت داليا تويج، مدير وحدة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة، أنه تم أيضًا تعزيز المشاركة المصرية في معرض EMITT من خلال وضع شعار مصر على بطاقات دخول المعرض والحامل الخاص بزائريه والعارضين والإعلاميين، إلى جانب لوحات إعلانية على مداخل القاعتين (1) و(3)، ولوحة داخل القاعة (3) التي يتواجد بها الجناح المصري، فضلًا عن بث إعلانات على شاشات العرض عند بوابات الدخول، وعرض فيديو ترويجي مدته دقيقة بعنوان "Unmatched Diversity" على الشاشات الموجودة في منطقة الـ Lounge الخاصة بالشركات العارضة.