كريمة كمال في تأبين زوجها داوود عبد السيد: عاش مخلصا لفنه ومبادئه دون مساومات

أكدت الصحفية كريمة كمال، أرملة المخرج الراحل داوود عبد السيد، خلال حفل تأبينه اليوم في دار الأوبرا المصرية، أن زوجها ظل متمسكًا بمبادئه الفنية منذ اليوم الأول في مسيرته وحتى رحيله، ولم يقدم أي تنازلات من أجل الوجود أو الاستمرار في الساحة الفنية.

وقالت كريمة كمال إن الفيلم المعروض في حفل التأبين يعكس «الدستور» الذي كان يسير عليه داوود عبد السيد في حياته وفنه، موضحة: «هذا هو داوود الحقيقي الذي عرفته منذ أول يوم وحتى آخر يوم في حياته».

وأضافت أن الراحل كان يقضي سنوات طويلة دون عمل، لكنه لم يتوقف يومًا عن الكتابة، حيث كان يكتب يوميًا ويعمل باستمرار على إعداد السيناريوهات، مؤكدة أنه كان مخلصًا تمامًا لقناعاته الفكرية والفنية، ولم يحِد عنها طوال مشواره.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن داوود عبد السيد عاش وفيًّا لما يؤمن به، وجعل من فنه انعكاسًا صادقًا لأفكاره ومبادئه.