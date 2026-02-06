بحث العقيد محمد عبد الغني قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب شمالي سوريا، الجمعة، مع وفد من وجهاء وأهالي مدينة عين العرب، المستجدات الأمنية والميدانية وتفاصيل الاتفاق مع تنظيم "قسد".

وأفادت وزارة الداخلية السورية في بيان أن عبد الغني "استقبل وفدا من أهالي مدينة عين العرب في مقر القيادة، وذلك في إطار تعزيز التواصل مع المواطنين واطلاعهم على آخر المستجدات الأمنية".

واستعرض اللقاء سير تنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقسد الذي يتضمن دخول وحدات الأمن الداخلي إلى المدينة وانتشارها لضمان الاستقرار، وتسهيل عودة المهجرين إلى منازلهم وممتلكاتهم، بحسب البيان.

كما بحث اللقاء "آليات التنسيق الأمني لضمان استدامة الاستقرار، مع التأكيد على التزام قيادة الأمن الداخلي بتحقيق تطلعات الأهالي في الأمن والاستقرار".

وفي 30 يناير الماضي، توصلت الحكومة إلى "اتفاق شامل" مع "قسد"، ينهي الانقسام في البلاد ويؤسس لمرحلة جديدة من الاندماج، ويعتبر الاتفاق المتعلق بمدينتي الحسكة والقامشلي ودمج القوات العسكرية متمما لاتفاق 18 من ذات الشهر.

وكانت الحكومة وقعت في 18 يناير الماضي، اتفاقا مع "قسد" يقضي بوقف إطلاق النار، ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة السورية، لكن التنظيم واصل ارتكاب خروقات وصفتها الحكومة بأنها "تصعيد خطير".

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري استعاد خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات "قسد" المتكررة، لاتفاق مارس 2025.

وينص ذلك الاتفاق على احترام المكوّن الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد ضمن إدارة الدولة.