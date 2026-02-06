حشد من الليبين يشيع جثمان سيف الإسلام القذافي إلى مثواه الأخير

شيع الليبيون، اليوم الجمعة بمطار بني وليد، شمال غرب ليبيا، جثمان سيف الاسلام القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وذلك إلى مثواه الأخير بالمدينة.

وشارك في جنازة سيف الإسلام القذافي عددا كبيرا من الليبيين الذين حضروا من جميع المناطق الغربية والشرقية والجنوبية، وفقا لبوابة الوسط الليبية.

وألقي خلال مراسم التشييع عدة كلمات طالبت بمعرفة ومحاسبة الجناة الذين اغتالوا سيف الإسلام القذافي.

من جهته، أكد وفد أعيان القذاذفة على وحدة التراب الليبي ولم شمل الليبيين بكل اختلافاتهم من أجل الوطن الذي عانى طيلة السنوات الماضية.

وحضر مراسم الجنازة عدد من المجالس الاجتماعية في ليبيا وفي مقدمتها المجلس الاجتماعي لقبائل القذاذفة والمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة الذين أشرفوا على عملية الدفن.

وفي وقت سابق، تقدمت مديرية أمن بني وليد، شمال غرب ليبيا، بالشكر والتقدير لكل الأهالي والوفود الذين شاركوا في صلاة الجنازة على سيف الإسلام القذافي

وأوضحت المديرية أن مراسم الدفن في المقبرة ستقتصر فقط على أفراد من عائلة الفقيد، وعدد محدود من أعيان المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، وعدد محدود من أعيان المجلس الاجتماعي لقبائل القذاذفة.

وأكدت أن هذا الإجراء يأتي لدواع تنظيمية ولضمان سير المراسم وفق ما تم الاتفاق عليه، داعية الجميع إلى التعاون مع أفراد الأمن.

وقالت مديرية أمن بني وليد إنها احتضنت اليوم الجمعة اجتماعا أمنيا موسعا بمقر المديرية خُصص لوضع اللمسات الأخيرة على خطة التأمين الشاملة الخاصة بمراسم جنازة سيف الإسلام القذافي، بهدف توحيد الجهود الميدانية لضمان سير المراسم ظهر اليوم في أجواء يسودها الانضباط.

وبحسب المديرية، ترأس الاجتماع مدير المديرية اللواء عبد السلام سليم ناجي، بمشاركة قيادات عن الإدارة العامة للدعم المركزي واللواء 444 قتال، إضافة إلى رؤساء الأجهزة الأمنية وجهاز الإسعاف والطوارئ بالمدينة.

وتناول الاجتماع خرائط توزيع المهام وتشكيل أطواق أمنية محكمة لتأمين المسارات المؤدية إلى موقعي صلاة الجنازة والدفن والمناطق المحيطة بهما، تحسبا لأي خروقات ومنعا للاختناقات المرورية.

وأشارت المديرية إلى حضور عدد من أعيان ومشائخ قبائل ورفلة جانبا من الاجتماع، أكدوا خلاله تكاتف الجهود الأمنية والاجتماعية للحفاظ على استقرار المدينة وهيبتها خلال هذه المراسم.