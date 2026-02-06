مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ينتقد أحدث أنشطة استيطان إسرائيلية

انتقد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف اليوم الجمعة، بشدة أحدث أنشطة استيطان إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، متهما إسرائيل باقتراف جرائم حرب.

وفي 12 يناير، ذكر المكتب أن قوات الأمن الإسرائيلية دمرت أكثر من 70 مبنى في القدس الشرقية واعتقلت 25 فلسطينيا وفتشت عشرات المنازل والمتاجر وصادرت ممتلكات. ويبدو أنه كان يتم التخطيط لبناء مستوطنات إسرائيلية هناك.

وقال ثامين الخيتان، المتحدث باسم المكتب إن "الترحيل أو النقل غير القانوني للسكان الذين يعيشون تحت الاحتلال يمثل جريمة حرب، وتحت ظروف خاصة، ربما يشكل جريمة ضد الإنسانية.

ومنذ 23 يناير، أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر إخلاء لـ22 منزلا في الحي الإسلامي بالبلدة القديمة وفي القدس الشرقية، في أعقاب إجراءات مماثلة في الأشهر الأخيرة أثرت على مئات الفلسطينيين.