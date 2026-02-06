ولية عهد النرويج تعتذر لمن خيبت آمالهم وسط تدقيق في علاقتها بإبستين

أصدرت ولية عهد النرويج ميته ماريت، اعتذارا اليوم الجمعة لمن "خيبت آمالهم" وسط تدقيق في اتصالاتها السابقة مع الملياردير الأمريكي جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، واعتذرت عن الموقف التي وضعت فيه الأسرة الحاكمة.

وجلعت اتصالات ميته- ماريت مع إبستين الأميرة في محط الأنظار في الأيام القليلة الماضية، بينما مثل ابنها أمام المحكمة الأسبوع الجاري بسبب عدة جرائم من بينها تهمة اغتصاب.

وورد ذكر الأميرة في ملفات إبستين مئات المرات، وكانت ذكرت بالفعل في 2019 أنها نادمة على تواصلها مع إبستين، حسبما ذكرت وسائل إعلام نرويجية. وأظهرت الوثائق، التي تتضمن رسائل بريد إلكترونية متبادلة، أن ميته- ماريت استأجرت منزل إبستين في بالم بيتش بولاية فلوريدا لعدة أيام في 2013.