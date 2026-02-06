ترامب ينشر مقطع فيديو لأوباما وزوجته على هيئة قردة

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه في منصة "تروث سوشيال"، الجمعة، مقطع فيديو يظهر الرئيس السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل على هيئة "قردة"، ما تسبب في موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مقطع فيديو مدته 62 ثانية، يظهر أوباما، أول رئيس للولايات المتحدة من أصل إفريقي، وزوجته بوجهيهما على أجساد قردة لمدة تقارب ثانية واحدة، بحسب موقع الشرق الإخباري.

ويتحدث الفيديو عن مزاعم تفيد بأن آلات التصويت ساعدت في "سرقة" انتخابات عام 2020 من ترمب، والتي فاز فيها الرئيس السابق جو بايدن.

ووفق مجلة "نيوزويك"، فإنه نظرا لأن الفيديو يتناول قضايا انتخابية، ليس من الواضح ما إذا كان ترمب قد شاهد الفيديو كاملا قبل نشره، أو كان على علم بالمحتوى الظاهر في نهايته.

وأدان مكتب جافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا هذا المنشور. وكتب على منصة "إكس": "سلوك مقزّز من الرئيس. على كل جمهوري أن يدين هذا الأمر، الآن".

وفي العام الماضي، نشر ترامب مقطعا مولدا بالذكاء الاصطناعي يُظهر باراك أوباما وهو يُعتقل داخل المكتب البيضاوي ويوضع خلف القضبان مرتديا بذلة برتقالية.

كما نشر ترامب مقطعا آخر بالذكاء الاصطناعي لزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز وهو يضع شاربا مزيفا وقبعة سومبريرو. ووصف جيفريز تلك الصورة بأنها عنصرية.