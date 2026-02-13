زيلينسكي يحث الشركاء الأوروبيين على تسريع إمدادات الدفاع الجوي

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشركاء الأوروبيين على تسريع تسليم صواريخ الدفاع الجوي في أعقاب الهجمات الجوية الروسية العنيفة على بلاده.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو مساء الخميس: "هذه مهمة رئيسية الآن ليس فقط لأوكرانيا، بل للجميع في أوروبا".

وأضاف:"يجب ألا يعتاد الروس على الاعتقاد بأن صواريخهم وطائرات (شاهد) تساعدهم بأي شكل من الأشكال".

وكان زيلينسكي قد ذكر في وقت سابق أن أنظمة الدفاع الجوي من طراز باتريوت لم تكن قادرة على العمل في يناير بسبب نقص الذخيرة.

وصرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في وقت متأخر من يوم الخميس بعد مشاورات على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، بأن ألمانيا ستوفر خمسة صواريخ موجهة إضافية من طراز باك-3 لأنظمة باتريوت في أوكرانيا إذا ساهمت الدول الداعمة الأخرى معا بإجمالي 30 صاروخا من طراز باك-3 .

ووصف وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فيدوروف هذه الخطوة بأنها مبادرة جيدة للغاية، وأشار إلى أنه من المتوقع الحصول على المزيد من الصواريخ الاعتراضية من خلال برنامج شراء الأسلحة "بيرل" التابع للناتو.

وبموجب مخطط "بيرل"، تعمل دول الناتو معا لشراء معدات دفاعية من الولايات المتحدة لصالح أوكرانيا.

وتسببت الهجمات الروسية التي شملت 25 صاروخا وأكثر من 200 طائرة مسيرة في أضرار جسيمة للبنية التحتية للطاقة في كييف وأوديسا ودنيبرو في وقت مبكر من يوم الخميس.

كما أعرب زيلينسكي عن شكوكه بشأن المحادثات المقرر إجراؤها في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات، وقال إن روسيا لم تقدم حتى الآن ردا حاسما على المقترحات.

وكانت أوكرانيا وروسيا قد عقدتا مؤخرا مفاوضات في الإمارات العربية المتحدة، حيث لعبت الولايات المتحدة دور الوسيط.