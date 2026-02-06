بابا الفاتيكان يحتفل بانطلاق الألعاب الشتوية

احتفل بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، وهو لاعب تنس متحمس ومحب للرياضة، بانطلاق الألعاب الشتوية اليوم الجمعة، من خلال الإشادة بالقيم الإيجابية للرياضة واللعب النزيه، بينما حذر من أن السعي وراء الأرباح والأداء يمكن أن يؤدي إلى إفساد الرياضة بالكامل.

وفي رسالة بعنوان: "حياة الغنى" صدرت في نفس يوم حفل افتتاح اولمبياد ميلانو كورتينا، استعرض ليو تاريخ الفلاسفة والباباوات المسيحيين، الذين اعتبروا الرياضة والأنشطة الترفيهية مفيدة للتطور البدني والروحي على حد سواء.

ودعا إلى جعل الرياضة متاحة للجميع، لاسيما للفقراء والنساء وإلى امتناع المشجعين عن تحويل الرياضة إلى ديانة متعصبة. وأضاف أنه يجب على الرياضيين أيضا أن يتجنبوا النرجسية والهوس بصورتهم ونجاحهم.