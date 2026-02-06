الكرملين يصف أحدث جولة محادثات في أبو ظبي بالبناءة

تحدثت موسكو بإيجابية عن محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا التي أجريت بوساطة أمريكية في الإمارات العربية المتحدة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة: "تم إنجاز يومين من العمل البناء ولكن الصعب للغاية في نفس الوقت"، بحسب وكالات الأنباء الروسية. وأضاف بيسكوف أن العمل سوف يستمر.

وناقش المفاوضون الروس والأمريكيون المسألة في الإمارات العربية المتحدة، حيث عقدت وفود روسية وأوكرانية وأمريكية يومين من المحادثات حول تسوية سلمية في أوكرانيا، طبقا لما ذكره المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف اليوم.

وأعلن الكرملين اليوم الجمعة، أن مفاوضين روس وأمريكيين بحثوا انتهاء صلاحية آخر اتفاق باق للحد من الأسلحة النووية بين البلدين، واتفقوا على ضرورة بدء محادثات جديدة للحد من التسلح بسرعة.

وانتهت معاهدة ستارت الجديدة أمس الخميس، ما أدى إلى عدم وجود أي سقف على أكبر ترسانتين نوويتين لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن وأثار مخاوف من سباق تسلح نووي غير مقيد.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد جدد دعوته للتوصل إلى معاهدة جديدة أقوى بدلا من تمديد المعاهدة الحالية المعروفة باسم معاهدة "نيو ستارت".