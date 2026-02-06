حقق شباك تذاكر السينما المصرية، أمس، 2 مليون و296 ألف جنيه، ومن بين 9 أفلام متنافسة في دور العرض، حقق فيلم "إن غاب القط" أمس مليونا و73 ألف جنيه، ليواصل بذلك صدارته لشباك التذاكر ويصل إجمالي ما حققه بعد 5 أسابيع، إلى 63 مليون و617 ألف جنيه.

الفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح، فى أولى تجاربها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة، ويشارك في بطولته آسر ياسين، وأسماء جلال، محمد شاهين، واللبنانية كارمن بصيبص، وانتصار، وعلى صبحى، وسماح أنور وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة فيلم إن غاب القط حول تحول سرقة لوحة شهيرة من أحد المتاحف إلى صراع غير متوقّع بين أفراد العصابة وموظفى المتحف، وفى خضم ذلك، تنشأ علاقة حب غير مألوفة.

في المركز الثاني جاء فيلم "طلقني"، محققا، 551 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه بعد 6 أسابيع عرض إلى 43 مليونا و286 ألف جنيه.

والفيلم تدور أحداثه في إطار يحمل مزيجًا من الرومانسية والكوميديا، من خلال زوجين يعيشان حالة كبيرة من التوتر وعدم التفاهم ويحدث الطلاق بينهما، وتحدث أزمة كبيرة ومفاجآت تجمعهما من جديد ويخوضان رحلة مليئة بالمواقف غير المتوقعة.

و"طلقني" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، ويشارك في بطولته الفنانين كريم محمود عبدالعزيز، ودينا الشربيني، وحاتم صلاح، وعلاء مرسي، وياسر الطوبجي، ومصطفى أبو سريع، ودنيا سامي، ومحمود حافظ، وياسمين رحمي، ومحمود فارس، وعابد عناني.

وفي المركز الثالث جاء فيلم، "جوازة ولا جنازة" محققا 330 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه بعد 4 أسابيع عرض، إلى 14 مليونا و414 ألف جنيه.

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي، حيث يستعد زوجان لإقامة حفل زفاف مثالي، ولكن تنقلب الأمور رأسًا على عقب حينما تقع حالة وفاة تعطل زفافهما، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ دينا ماهر وإخراج أميرة دياب التي تشارك في الكتابة أيضا، وبطولة نيللي كريم، وشريف سلامة، وعادل كرم، ولبلبة، وإنتصار، ومحمود البزاوي.

فيما احتل المركز الرابع فيلم "ولنا في الخيال حب" محققا 155 ألف جنيه؛ ليصل إجمالي ما حققه بعد 11 أسابيع عرض إلى 50 مليونا 555 ألف جنيه.

"ولنا في الخيال حب" بطولة أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، وعدد من الوجوه الجديدة، منهم: سيف حميدة، وفريدة رجب، وعفاف مصطفى، بالإضافة إلى ظهور خاص لعدد من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج سارة رزيق.

وتدور قصته في إطار رومانسي، حول شخصية أستاذ جامعي انطوائي الطبع، إلا أن حياته تنقلب رأسا على عقب حينما تدخل طالبة جامعية حياته، وتغير الكثير في شخصيته وأسلوبه، وتجعله يقع في حبها؛ لتحدث الكثير من التغيرات في الشخصية، ويرى أمورا من منظور مختلف، تجعله في النهاية قادرا على فهم الحياة بطريقة صحيحة.



وفي المركز الخامس جاء فيلم "السلم والثعبان 2"، محققا 89 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه بعد 12 أسابيع عرض إلى 88 مليونا و602 ألف جنيه.

والفيلم من تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان، وبطولة عمرو يوسف، وأسماء جلال، وظافر العابدين، وماجد المصري، وحاتم صلاح، وفدوى عابد، مع ظهور خاص للفنانة سوسن بدر.

وتدور أحداث الجزء الجديد في إطار درامي رومانسي يتناول صراعات الحب والاختيار، مستلهما أجواء الجزء الأول ولكن بلغة سينمائية أكثر نضجا تعكس تطور الشخصيات بعد مرور أكثر من عقدين من الزمن.

المركز السادس كان من نصيب فيلم «الملحد» محققا 56 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه بعد 5 أسابيع عرض، إلى 9 ملايين و28 ألف جنيه.

فيلم الملحد بطولة أحمد حاتم، وشيرين رضا، ومحمود حميدة، وصابرين، ونجلاء بدر، تارا عماد، حسين فهمى، درة، الفيلم من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.

تدور أحداث فيلم «الملحد» حول شاب يدعى يحيى، يواجه أفكار والده المتشدد دينيًا، وفى النهاية يخبره بأنه يعلن الإلحاد ويبدأ صراع بينهما.

في المركز السابع، جاء فيلم "السادة الأفاضل" محققا 28 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 15 أسبوع عرض إلى 79 مليونا و750 ألف جنيه.

والفيلم ﺇﺧﺮاﺝ كريم الشناوي، وﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، ويشارك في بطولته محمد ممدوح، وأشرف عبدالباقي، ومحمد شاهين، وهنادي مهنا، وطه دسوقي، وعلي صبحي، وانتصار، وناهد السباعي.

وفي المركز الثامن فيلم "الست" محققا 5 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه بعد 8 أسابيع عرض إلى 29 مليون و465 ألف جنيه.

ويُعرض "الست" بعد مرور 50 عاما على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، يستعرض أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وبطولة منى زكي.

المركز التاسع كان من نصيب فيلم "كولونيا"، محققا 4 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه بعد 4 أسابيع عرض، إلى 2 مليون و63 ألف جنيه.

الفيلم تدور أحداثه خلال ليلة واحدة طويلة تجمع بين أب وابنه، حيث يكتشف كل منهما العديد من الأسرار عن الآخر، ويحاولان معًا تجاوز كافة خلافات الماضي والمضي قدمًا.

وهو من تأليف أحمد عامر، وﺇﺧﺮاﺝ محمد صيام الذي يشارك أيضا في الكتابة، ومن بطولة أحمد مالك، وكامل الباشا، ومايان السيد، وعابد عناني، و دنيا ماهر، وهالة مرزوق.