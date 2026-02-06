الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: طرحنا مؤتمرا دوليا لإنصاف الفلسطينيين لكن الهيمنة الأمريكية عطّلته

قال جميل مزهر نائب الأمين العام لـ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن أي مفاوضات في ظل موازين قوى لصالح إسرائيل كانت محكومة بالفشل، إذ تفتقر إلى معادلة عادلة تفرض على الاحتلال الالتزام بالقانون الدولي.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الجلسة سرية" المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، أن الجبهة طرحت في حينه شعارًا بديلًا تمثل في الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، برعاية الأمم المتحدة، لتطبيق قرارات الشرعية الدولية المنصفة للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن هذا الطرح لم يتحقق بفعل الهيمنة الأمريكية على المؤسسات الدولية ورفض الاحتلال الإسرائيلي الخضوع للقانون الدولي.

ولفت إلى أن إسرائيل تتعامل كدولة فوق القانون، منتهكة القوانين الدولية والإنسانية، وتمارس سياسات الهيمنة والقوة في المنطقة.

ونوه بأن هذا الأمر عزز قناعة الجبهة بضرورة التمسك بخيار المقاومة بكافة أشكالها ووسائلها، باعتباره السبيل لتحقيق الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني.