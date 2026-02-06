الناتو: ندعم ونتضامن مع تركيا في ذكرى كارثة الزلزال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي "ناتو" أليسون هارت، إن الحلف يواصل دعمه وتضامنه مع تركيا في ذكرى كارثة الزلزالين اللذين ضربا جنوبي البلاد في 6 فبراير 2023.

جاء ذلك في تدوينة لها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الجمعة، حول زلزال 6 فبراير.

وقالت هارت: "بينما نترقب بشوق قمة حلف الناتو بأنقرة (في يوليو المقبل)، نستذكر الزلازل المدمّرة التي وقعت قبل ثلاثة أعوام وتسببت في معاناة كبيرة".

وأضافت أن الناتو وقف إلى جانب تركيا بعد الزلزال وقدم النقل الجوي الاستراتيجي ودعم الإيواء لآلاف منكوبي الزلازل.

وأكدت هارت أن الناتو يواصل وقوفه إلى جانب تركيا.

وفجر 6 فبراير 2023 ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا مركزه قضاء قهرمان مرعش التركي بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة.

وشملت آثار الزلزال 124 قضاء و6 آلاف و929 قرية ضمن 11 ولاية تركية، بينما بلغ عدد المتضررين منه 14 مليون شخص في تركيا وحدها.