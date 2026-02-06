اليمن يعلن تشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- تضم 34 وزيرا بينهم 10 من الحكومة السابقة إضافة إلى 3 نساء



أعلنت الرئاسة اليمنية، الجمعة، تشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني تضم 34 وزيرا بينهم 10 من الحكومة السابقة، إضافة إلى 3 نساء.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" بصدور قرار رئاسي يقضي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الزنداني، الذي يتولى فيها أيضا حقيبة الخارجية.

وذكرت الوكالة أن القرار صدر بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، وبما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وشمل التشكيل الحكومي تمثيلا نسويا غاب عن الحكومة السابقة برئاسة سالم بن بريك والتي قدمت استقالتها.