 اليمن يعلن تشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني - بوابة الشروق
الجمعة 6 فبراير 2026 9:45 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد أزمة إمام عاشور.. ما تقييمك لعقوبة الأهلي؟
النتـائـج تصويت

اليمن يعلن تشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني

الأناضول
نشر في: الجمعة 6 فبراير 2026 - 9:02 م | آخر تحديث: الجمعة 6 فبراير 2026 - 9:02 م

- تضم 34 وزيرا بينهم 10 من الحكومة السابقة إضافة إلى 3 نساء


أعلنت الرئاسة اليمنية، الجمعة، تشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني تضم 34 وزيرا بينهم 10 من الحكومة السابقة، إضافة إلى 3 نساء.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" بصدور قرار رئاسي يقضي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الزنداني، الذي يتولى فيها أيضا حقيبة الخارجية.

وذكرت الوكالة أن القرار صدر بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، وبما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وشمل التشكيل الحكومي تمثيلا نسويا غاب عن الحكومة السابقة برئاسة سالم بن بريك والتي قدمت استقالتها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك