مصرع سيدة ونجلها إثر سقوطهما من شرفة شقة بالطابق الثامن في الإسكندرية

لقيت سيدة تدعى "هدى.م.ح"، 40 عاما، سيدة، ونجلها "مصطفى.ص.أ"، 12 عاما، مصرعهما، اليوم الجمعة، وذلك إثر سقوطهما من شرفة شقة سكنية بالطابق الثامن في منطقة العصافرة، شرقي الإسكندرية.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثانٍ المنتزه، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي، بسقوط أم ونجلها من عقار كائن في 20 شارع الصاوي، المتفرع من شارع ملك حفني، العصافرة قبلي.

وبانتقال الشرطة، إلى موقع البلاغ، مصحوبة بسيارات الإسعاف، تبين من المعاينة والفحص المبدئي، سقوط شخصين من الطابق الثامن والأخير في محل سكنهما، منطقة العصافرة، شرقي الإسكندرية.

ووفقًا لمصدر أمني، تم نقل الجثتين إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.