قتيل في هجوم للدعم السريع على قافلة مساعدات أممية بالسودان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قُتل شخص وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيّرة على قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي الجمعة في شمال كردفان بالسودان، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا).

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون "أشعر بقلق بالغ إزاء هجوم بطائرة مسيّرة.. على شاحنات تتبع لبرنامج الأغذية العالمي في شمال كردفان"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت أن الشاحنات كانت في طريقها من كوستي تحمل مساعدات غذائية منقذة للحياة للأسر النازحة بالقرب من الأُبيِّض عاصمة ولاية شمال كردفان ما أدى إلى "مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة كثر آخرين.

وأكدت مجموعة "محامو الطوارئ" التي توثق انتهاكات الحرب في السودان، وقوع هجوم على قافلة لبرنامج الأغذية العالمي، متهمة قوات الدعم السريع بتنفيذه.

وقالت المجموعة في بيان، الجمعة: "استهدفت طائرة مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع شاحنات إغاثة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في سياق استمرار استهداف طرفي النزاع لشاحنات الإغاثة بهدف قطع الإمدادات الغذائية عن المدنيين".

بدورها، أفادت "شبكة أطباء السودان" بمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين "جراء استهداف مسيّرات الدعم السريع لقافلة إغاثية تتبع لبرنامج الغذاء العالمي".

وأكدت براون أن الهجوم أسفر عن اشتعال النيران في القافلة وتدمير المساعدات الغذائية.

ووضعت أعمال العنف في كردفان مئات آلاف العائلات على حافة المجاعة، ودفعت حوالى 88 ألف شخص إلى النزوح بين أكتوبر ويناير الماضيين، بحسب أرقام الأمم المتحدة.

ويواجه أكثر من 21 مليون شخص، أي نحو نصف عدد سكان السودان، مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بحسب الأمم المتحدة.

وأدت الحرب في السودان إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليونا داخل البلاد وخارجها، يعيش كثر منهم في قرى أو مراكز إيواء مكتظة تفتقر إلى المستلزمات الأساسية في أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.