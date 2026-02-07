قال الشاعر والسيناريست أيمن بهجب قمر، إن فيلمي «آسف على الإزعاج.. وإكس لارج» يحتلان مكانة خاصة في مسيرته الفنية، ويعتبرهما تجارب استثنائية تحدث مرة واحدة في العمر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر «ON E»، أن فيلم «آسف على الإزعاج» يأتي في المرتبة الأولى من حيث الفخر والاعتزاز بأعماله، مشددا على أن العمل حالة فنية لا تتكرر ليس بالنسبة له، ولكن لفريق العمل ككل، بمن في ذلك الفنان أحمد حلمي والمخرج خالد مرعي والمنتج وليد صبري.

وتحدث عن ارتباطه الشخصي «إكس لارج»، مشيرا إلى أن الفيلم لا يقل مكانة عن «آسف على الإزعاج» لكونه يمس جوانب حقيقية من «حياته وحياة والده الراحل»، لا سيما وأنه «استوحى» بعض تفاصيل الفيلم من شخصية والده، ومن صديق مقرب له، بالإضافة إلى استلهام شخصية «الخال الطيب» من أفراد عائلته.

ولفت إلى مروره بتجارب حقيقية عاشها بمفرده لمدة 12 عاما، جسدها في مشهد «الإفطار وحيدا» بالفيلم، مشيرا إلى أنه كان يقف في شرفته وقت أذان المغرب يشاهد الأسر وهي تتناول الإفطار مع بعضها، متمنيا ألا يُفطر وحده.

وأشار إلى التشابه كبير بينه وبين بطل «إكس لارج» في طقوس شهر رمضان، خاصة حالة «الجنان» والعصبية والنوم أثناء الصيام، مؤكدا أن مشهد التهرب من المناسبات الاجتماعية أثناء الصيام يمثله تماما.