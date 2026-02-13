أكد حسام الزناتي، نائب المدير الرياضي لنادي نورشيلاند الدنماركي أن إبراهيم عادل، اللاعب المنتقل حديثًا إلى صفوف فريقه كانت لديه رغبة في اتخاذ تلك الخطوة.

وقال حسام الزناتي في تصريحات لقناة أون سبورت: "إبراهيم عادل كانت لديه رغبة كبيرة لخوض تجربة مع نورشيلاند الدنماركي، والجزيرة الإماراتي كان منفتحًا على بيع اللاعب".

وأضاف: "إبراهيم عادل كان بإمكانه الانتقال لأي نادٍ داخل مصر، وفي فترة الانتقالات الحالية، كنا نبحث عن جناح أيسر، وظهر أمامنا اسمه، وتواصلنا مع مسؤولي نادي الجزيرة وحدث اتفاق".

وتابع: "نادي نورشيلاند يتابع إبراهيم عادل منذ 3 مواسم، وملاك النادي، آل منصور، مهتمين بالسوق المصري والاستثمار في المواهب المصرية".

وأتم حسام الزناتي تصريحاته قائلًا: "نورشيلاند لم يخطف إبراهيم عادل من بيراميدز، والتواصل في البداية كان بين النادي السماوي والجزيرة الإماراتي، ولكن لم يحدث اتفاق بين ممثلي إبراهيم عادل، وبيراميدز، ولذلك دخلنا نحن في الصفقة، وحصلنا على خدماته".