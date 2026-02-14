الرأس الأخضر تعلن الجدول الزمني للانتخابات التشريعية

نشرت اللجنة الوطنية للانتخابات في الرأس الأخضر الجدول الزمني الخاص بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 17 مايو المقبل، حيث ستُجرى الحملة الانتخابية خلال الفترة من 30 أبريل إلى 15 مايو.

ووفقًا للجدول الزمني، دخلت العملية الانتخابية مرحلة القيود القانونية، إذ حُظر منذ 9 فبراير الترويج السياسي عبر الإعلانات التجارية، سواء كانت مدفوعة أو مجانية، على أن يستمر هذا الحظر حتى انتهاء العملية الانتخابية.

واعتبارًا من 18 مارس المقبل، ستخضع الهيئات العامة وموظفوها لالتزام صارم بالحياد والموضوعية تجاه جميع الترشيحات، إضافة إلى قيود أخرى تتعلق بالأنشطة الحكومية خلال الفترة التي تسبق الانتخابات، بحسب ما أورده موقع "إفريقيا 24" الإخباري الأفريقي.

ومن المقرر نشر الخريطة التي توضح عدد أعضاء البرلمان وتوزيعهم حسب الدوائر الانتخابية في الجريدة الرسمية وفي الصحف الأكثر انتشارًا خلال الفترة من 8 إلى 13 مارس.

وفيما يتعلق بوسائل الإعلام، يحظر الجدول الزمني الانتخابي بث أو التعليق على استطلاعات الرأي والدراسات المتعلقة بنوايا التصويت منذ بدء الحملة الانتخابية وحتى إغلاق مكاتب الاقتراع.

كما سيُعلق تسجيل الناخبين خلال الفترة من 13 مارس إلى 17 مايو، بهدف تثبيت القوائم الانتخابية، على أن تكون سجلات الناخبين متاحة للاطلاع وتقديم الطعون حتى 23 مارس، فيما يمكن للناخبين تقديم اعتراضاتهم حتى 28 مارس، وذلك في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية في الرأس الأخضر.