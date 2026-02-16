أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، حادثة مطاردة مجموعة من الحريديم جنديتين إسرائيليتين في مدينة بني براك شرقي تل أبيب، قبل أن تتمكن الشرطة من إخراجهما من الموقع.

وقال مكتب نتنياهو في بيان: "أدين بشدة أعمال الشغب العنيفة التي وقعت في بني براك ضد المجندات في جيش الدفاع الإسرائيلي وضابطات الشرطة الإسرائيلية"، مضيفا: "هذه أقلية متطرفة لا تمثل مجتمع الحريديم ككل"، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وقال مكتب نتنياهو: "هذا عمل خطير وغير مقبول. لن نسمح بالفوضى، ولن نتسامح مع أي اعتداء على أفراد الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الذين يؤدون مهمتهم بتفانٍ وإخلاص".

وكانت لقطات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، قد أظهرت جنديتين وهما تركضان برفقة الشرطة، بينما يطاردهما حشد كبير من الرجال.

وفي الفيديو، ظهرت فوضى أثناء ملاحقة المجموعة للمرأتين، في شوارع المدينة ذات الأغلبية الحريدية.

وأثارت الواقعة ضجة في إسرائيل، دفعت رئيس أركان الجيش إيال زامير إلى إدانتها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن زامير "ينظر إلى الحادثة ببالغ الخطورة، ويدين بشدة الاعتداء على الجنود الذين كانوا يؤدون مهمة عسكرية في المدينة".

وأكد البيان أن "أي اعتداء على جنود الجيش الإسرائيلي من مدنيين يعد تجاوزا خطيرا للخطوط الحمراء، ويجب اتخاذ إجراءات حازمة ضد المعتدين"، مضيفا أنه "يتوقع تقديم المعتدين إلى العدالة".

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تخدم الجنديتان في فيلق التعليم والشباب، وكانتا في مدينة بني براك في إطار زيارة منزلية لأحد الجنود.