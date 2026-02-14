شرطة باريس تقتل مسلحا حاول تنفيذ هجوم بسكين قرب قوس النصر

قال مكتب الادعاء الفرنسي المعني بمكافحة الإرهاب، إن الشرطة أطلقت النار على رجل حاول مهاجمة شرطي بسكين قرب قوس النصر اليوم الجمعة، وإن الرجل لقي حتفه متأثرا بإصابته.

وأضاف المكتب أن الشرطي لم يصب بأذى كما لم يصب أي شخص آخر، وفق وكالة رويترز.

وأوضح المكتب أن القتيل كان قد أُطلق سراحه من السجن في ديسمبر الماضي، بعد أن قضى 12 عاما بتهم تتعلق بالإرهاب.

وذكرت شرطة باريس، أن الهجوم وقع بالقرب من ضريح الجندي المجهول، حيث كان أفراد شرطة يعيدون إضاءة الشعلة.

وأفاد مكتب الادعاء الفرنسي المعني بمكافحة الإرهاب في بيان سابق بعد الهجوم مباشرة، بأنه فتح تحقيقا في الحادث.

ولم يكشف المكتب عن اسم المشتبه به لكنه ذكر أنه فرنسي الجنسية من مواليد 1978، وأنه أدين بتهم إرهابية لشروعه في عملية قتل في بلجيكا وحكم عليه بالسجن 17 عاما.

وأوضح أنه بعد إطلاق سراحه في ديسمبر، عقب قضائه 12 عاما في السجن، وُضع تحت المراقبة الأمنية الدورية.