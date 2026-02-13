 ترامب: علاقتنا بفنزويلا جيدة جدا.. ونعترف بحكومة رودريجيز - بوابة الشروق
الجمعة 13 فبراير 2026 11:20 م القاهرة
ترامب: علاقتنا بفنزويلا جيدة جدا.. ونعترف بحكومة رودريجيز

وكالات
نشر في: الجمعة 13 فبراير 2026 - 10:26 م | آخر تحديث: الجمعة 13 فبراير 2026 - 10:26 م

قال دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن علاقة الولايات المتحدة مع فنزويلا «جيدة جدًا»، معلنًا اعترافه بحكومة الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريجيز كحكومة رسمية.

وذكر ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: «لدينا علاقة جيدة جدًا مع رئيسة فنزويلا»، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة «تعمل بشكل وثيق» مع رودريجيز في مجال النفط، بحسب وكالة رويترز.

وردا على سؤال عما إذا كان سيعترف بحكومتها رسميًا، قال: «نعم، فعلنا ذلك. نحن نتعامل معهم، وهم يقومون بعمل رائع في الوقت الحالي».

كما أعلن ترامب أنه سيزور فنزويلا، دون تحديد موعد لذلك.

وفي وقت سابق، قال ترامب إن فنزويلا بدأت تجني أموالًا طائلة لم تشهدها منذ سنوات، مضيفًا، عبر منشور على منصة Truth Social، أن النفط بدأ يتدفق، معتبرًا أن ذلك سيساعد الشعب الفنزويلي بشكل كبير.

