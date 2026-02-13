حاكم كاليفورنيا: ترامب سيرحل بعد 3 سنوات

انتقد حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، جافين نيوسوم، بشدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتدى ميونخ للأمن، داعيا المعارضين إلى التصدي له، مع دعوته في الوقت نفسه إلى التحلي بالصبر.

وقال حاكم الولاية الديمقراطي خلال مناقشة حول سياسة المناخ: "آمل، إذا لم يكن هناك شيء آخر يمكنني قوله اليوم، أن يكون وجود دونالد ترامب مؤقتا، فهو سيرحل خلال 3 سنوات."

وأضاف نيوسوم، أنه لم يسبق أن كان هناك "رئيس آخر أكثر تدميرا" من حيث حماية البيئة والمناخ في تاريخ الولايات المتحدة.

وعلق نيوسوم على إلغاء ترامب للقواعد التنظيمية في مجال الطاقة والبيئة قائلا: "دونالد ترامب يصر مضاعفة الحماقة. إنه يحاول إعادة إحياء القرن الـ 19."

وكان الرئيس ترامب قد أعلن، أمس الخميس، أن وكالة حماية البيئة الأمريكية بصدد إلغاء استنتاج علمي رئيسي صنف 6 غازات مسببة للاحتباس الحراري على أنها ملوثة الهواء ومهددة لصحة الإنسان، في ضربة كبرى لجهود مكافحة تغير المناخ.

وحذر نيوسوم من أن السكان يعانون بالفعل من سوء جودة الهواء، وحرائق الغابات المتزايدة، والفيضانات المتكررة، مشيرا إلى الكوارث المتكررة المرتبطة بالمناخ في الولايات المتحدة.

ويُنظر إلى نيوسوم على نطاق واسع على أنه مرشح محتمل للرئاسة عن الحزب الديمقراطي المعارض في عام 2028.