إمام عاشور يعود لتدريبات الأهلي اليوم بعد انتهاء إيقافه

يعود إمام عاشور، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي للانتظام في التدريبات الجماعية للأحمر، مساء اليوم، الجمعة، وذلك لأول مرة منذ أسبوعين.

وانتهت عقوبة الإيقاف التي وقعتها إدارة النادي الأهلي على إمام عاشور يوم 29 يناير الماضي، بسبب تخلفه عن السفر مع بعثة الأحمر إلى تنزانيا، لمواجهة يانج أفريكانز، والتي كانت بجانب عقوبة أخرى تتمثل في تغريمه 1.5 مليون جنيه.

وانتهت عقوبة إيقاف إمام عاشور مساء أول أمس، الأربعاء، بعد مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي، والتي فاز فيها الأحمر بهدفين دون رد، وأُقيمت على ملعب الجيش ببرج العرب، في الإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الـ 14.

وتأتي مشاركة عاشور في مران الأهلي الجماعي اليوم، بعدما خاض تدريبات منفردة في مقر النادي على مدار الأسبوعين الماضيين، وتخللتها راحة يومين، لأداء مناسك العمرة.