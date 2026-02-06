 أحمد سليمان يكشف موقف عمرو زكي بعد احتجازه في المطار - بوابة الشروق
الجمعة 6 فبراير 2026 11:41 م
أحمد سليمان يكشف موقف عمرو زكي بعد احتجازه في المطار

محمد زاهر
نشر في: الجمعة 6 فبراير 2026 - 11:30 م | آخر تحديث: الجمعة 6 فبراير 2026 - 11:30 م

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن حقيقة حجز عمرو زكي، نجم الزمالك السابق قبل سفره إلى الإمارات.

وقال أحمد سليمان، في تصريحات لـ "برنامج الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "للأسف السوشيال ميديا تسئ للعديد من الأشخاص، وتلقيت مكالمة من شقيق عمرو زكي، واتضح أنه مسافر للإمارات وظهر له قضية حادث قديم منذ 6 سنوات".

وتابع: "قضية قديمة منذ 6 سنوات في مدينة العلمين، والحمد لله سيحدث تعاون غدًا، وإدارة المطار سترسل كابتن عمرو لزيارة الوافدين، وفاكس للعلمين من المفترض أن يتسلمه شقيقه غدًا، وبإذن الله سيتم الرد بحفظ القضية والموضوع منتهي".

وأضاف: "الأمر يحتاج لإفادة فقط، ولن يتم ترحيل عمرو زكي كما يُقال عبر السوشيال، وتواصلت مع عمرو زكي وأخبرني أن التعامل معه كان على أكمل وجه".


