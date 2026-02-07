سي إن إن: وزير البحرية الأمريكي مدرج كراكب على متن طائرة جيفري إبستين الخاصة

ورد اسم وزير البحرية الأمريكي، جون فيلان، في قائمة ركاب رحلة جوية عُثر عليها ضمن ملايين الوثائق المتعلقة بالمجرم المدان في قضايا الاعتداء الجنسي جيفري إبستين، والتي تم الكشف عنها في الأشهر الأخيرة.

وبحسب ما نشرته شبكة «CNN»، تُظهر الوثائق أنه سافر عام 2006 من لندن إلى نيويورك على متن طائرة إبستين الخاصة.

وتُدرج القائمة اسم فيلان إلى جانب 12 راكبًا آخر، بمن فيهم إبستين، ويبدو أيضًا جان لوك برونيل، وكيل عارضات أزياء فرنسي ومقرب من إبستين، والذي كان يواجه تهمًا بالاعتداء الجنسي واغتصاب قاصر عندما عُثر عليه ميتًا في زنزانته عام 2022. ويبدو أن اسم برونيل كُتب خطأً في القائمة باسم «جان لوك برونيل».

وتم حجب ستة أسماء من القائمة. وأقلعت الرحلة من لندن متجهةً إلى نيويورك بعد ظهر يوم 3 مارس 2006.

ورفض فيلان التعليق على الأمر عبر متحدث باسم البحرية.

وأكد صديق مقرب من فيلان أن الأخير كان على متن الطائرة، لكنه شدد على أن هذه كانت المرة الوحيدة التي تفاعل فيها فيلان مع إبستين، وأنه تلقى دعوة للسفر من قبل جيمي كاين، الرئيس التنفيذي لشركة بير ستيرنز، الذي توفي في عام 2021.

وقال صديق فيلان لشبكة CNN إن الأخير، الذي كان يعمل في القطاع المالي آنذاك، لم يكن يعلم أنه سيستقل طائرة إبستين إلا عند وصوله.

وأضاف الصديق أنه خلال الرحلة، عرض إبستين على رجال الأعمال الآخرين فكرة ضريبية لم يكن فيلان «مهتمًا بها»، ولم يتحدث فيلان مع إبستين أو يتفاعل معه مرة أخرى.

وتُظهر الوثيقة أسماء ثلاثة ركاب آخرين، جميعهم على صلة واضحة بالقطاع المالي.

ووفقًا للتفاصيل الواردة في قائمة الركاب، كانت الطائرة - وهي من طراز بوينج 727 - إحدى الطائرات سيئة السمعة التي يملكها إبستين.

ولا يوجد دليل على أن فيلان كان على علم بأي مخالفات ارتكبها إبستين أو شركاؤه عندما استقل الطائرة. وقد وُجهت إلى إبستين أول تهمة في فلوريدا بعد عدة أشهر، في يوليو 2006، بتهمة التحريض على الدعارة.

وكان فيلان، وهو رجل أعمال ليس لديه أي خدمة عسكرية سابقة، مؤسسًا ورئيسًا لشركة Rugger Management LLC، وهي شركة استثمارية خاصة أسسها في عام 2022، قبل أن يتم تأكيد تعيينه وزيرًا للبحرية في مارس 2025.

وأعلن ترامب عن اختيار فيلان لمنصب وزير البحرية في نوفمبر 2024، قائلاً إنه «برع في كل مسعى قام به».

وتضم الوثائق أسماء شخصيات بارزة من السياسة والأعمال والترفيه، من بينهم ترامب نفسه، الذي كانت تربطه بإبستين معرفة في السابق، إضافة إلى الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، ووزير الخزانة السابق لاري سامرز، وكلاهما نفى ارتكاب أي مخالفات.