صحة غزة: مستشفيات القطاع أصبحت مجرد محطات انتظار قسرية لآلاف المرضى والجرحى

قالت وزارة الصحة في غزة، إن ما تبقى من مستشفيات عاملة في القطاع - والتي تُصارع من أجل استمرار تقديم الخدمة - أصبحت مجرد محطات انتظار قسرية لآلاف المرضى والجرحى الذين يواجهون مصيراً مجهولاً.

ونوهت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح السبت، أن «ما تركته الإبادة الصحية من تأثيرات كارثية جعل من استمرار تقديم الرعاية الصحية معجزة يومية، وتحديًا كبيرًا أمام جهود التعافي واستعادة العديد من الخدمات التخصصية».

وذكرت أن «الأرصدة الصفرية من الأدوية والمستهلكات الطبية جعلت من أبسط المسكنات ترفاً لا يملكه من يواجهون الموت كل دقيقة».

وأشارت إلى أن رصيد 46% من قائمة الأدوية الأساسية، و66% من المستهلكات الطبية، و84% من المواد المخبرية وبنوك الدم «صفر».

وحذرت من أن «خدمات السرطان وأمراض الدم والجراحة والعمليات والعناية المركزة والرعاية الأولية في مقدمة الخدمات المتضررة بالأزمة».

ولفتت إلى أن «ما يصل إلى مستشفيات القطاع من أدوية كميات محدودة؛ لا يمكنها تلبية الاحتياج الفعلي لاستمرار تقديم الخدمة الصحية».

وشددت على أن «إنقاذ الوضع الصحي في مستشفيات غزة لا يمكن أن يكون مع الحلول الإسعافية المؤقتة التي تُراكم التأثيرات الخطيرة».

وجددت الوزارة تجدد المناشدة العاجلة والفورية إلى الجهات المعنية كافة التدخل لتعزيز الأرصدة الدوائية.