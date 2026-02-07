ملك الأردن يهدي الرئيس أردوغان قلادة الحسين بن علي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أهدى ملك الأردن عبد الله الثاني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قلادة الحسين بن علي، وهي أرفع وسام في المملكة.

جاء ذلك خلال مراسم أقيمت في مكتب الرئاسة التركية بقصر دولمة باهتشة، السبت، على هامش زيارة الملك عبد الله إلى إسطنبول.

وأقيمت مراسم التقليد بعد لقاء ثنائي بين الزعيمين ومباحثات على مستوى الوفود في القصر.

وعقب المراسم، اجتمع الزعيمان على مأدبة رسمية، ثم غادرا المكتب الرئاسي بقصر دولمة باهتشة.

وقلادة الحسين بن علي، تعد أرفع وسام مدني بالأردن، وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.

وفي وقت سابق السبت، استقبل الرئيس أردوغان، العاهل الأردني بمراسم رسمية في قصر دولمة باهتشة.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزيرا الدفاع يشار غولر، والخارجية هاكان فيدان.

كما شارك فيه رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، وكبير مستشاري الرئيس لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قليتش.